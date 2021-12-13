SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag nerede?

Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag nerede?

13.12.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek. Temsilcimizin UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Slavia Prag oldu. Bu kapsamda Slavia Prag'ın nerenin takımı olduğu ve nerede olduğu futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag nerede?

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibinin Slavia Prag olmasının ardından Slavia Prag hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Konferans Ligi play-off ilk maçları 17 Şubat 2022'de rövanşları ise bir hafta sonra oynanacak. İşte merak edilenler...

SLAVİA PRAG HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

SK Slavia Prag, Prag şehrinde bulunan bir Çek futbol kulübüdür. Bu kulüp 1892 yılında kurulmuştur. Maçlarını 21,000 kapasiteli Synot Tip Arena'da oynamaktadır. Şu an Çek Gambrinus liga'da oynamaktadır.

Kulübün sembollerinde beyaz renk Fair Play'i simgeler. kırmızı renk kalbi, kırmızı yıldız ise umut ve iyi aklı simgeler.

İşte başarıları:

Mitropa Kupası - 1938

Çekoslovakya ligi - 1925, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1936/37, 1946/47

Çek Ligi - 1939/40, 1940/41, 1941/42, 1942/43, 1995/96, 2007/08, 2008/09, 2015/16, 2018/19, 2019/20

Çek kupası - 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1941, 1942, 1945, 1974, 1996–97, 1998–99, 2001–02, 2017–18, 2018–19

Bohemia şampiyonası - 1918, 1924

Championship ČSF - 1913, 1915

Bohemia kupası - 1922, 1926, 1927, 1928, 1930, 1932, 1935, 1941

Charity kupası - 1908, 1910, 1911, 1912

Ondrášovka Kupası - 1941, 1942, 1945, 1974, 1997, 1999, 2002

Intercup - 1970, 1972, 1977, 1978, 1986, 1992, 1993

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yokDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yok
PARTNERMuhabirlerin yüzüne bile bakmayınca... İlginç diyalog!Muhabirlerin yüzüne bile bakmayınca... İlginç diyalog!
Anderson Talisca geri dönüyorAnderson Talisca geri dönüyor
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekonomi zirvesi 5 saat sürdü

Ekonomi zirvesi 5 saat sürdü

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

Beşiktaş'ta teknik direktör belli oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör belli oldu

Şampiyonlar Ligi kurasında skandal olay!

Şampiyonlar Ligi kurasında skandal olay!

Son dakika : Galatasaray, Sivasspor'a boyun eğdi!

Son dakika : Galatasaray, Sivasspor'a boyun eğdi!

Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası yorumu!

Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası yorumu!

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Rıdvan Dilmen, oy vereceği partiyi açıkladı

Rıdvan Dilmen, oy vereceği partiyi açıkladı

İlk transferini TFF 1.Lig'den yapıyor

İlk transferini TFF 1.Lig'den yapıyor

Sergen Yalçın'dan istifa kararı!

Sergen Yalçın'dan istifa kararı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.