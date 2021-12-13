Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag nerede?

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibinin Slavia Prag olmasının ardından Slavia Prag hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Konferans Ligi play-off ilk maçları 17 Şubat 2022'de rövanşları ise bir hafta sonra oynanacak. İşte merak edilenler...
SK Slavia Prag, Prag şehrinde bulunan bir Çek futbol kulübüdür. Bu kulüp 1892 yılında kurulmuştur. Maçlarını 21,000 kapasiteli Synot Tip Arena'da oynamaktadır. Şu an Çek Gambrinus liga'da oynamaktadır.
Kulübün sembollerinde beyaz renk Fair Play'i simgeler. kırmızı renk kalbi, kırmızı yıldız ise umut ve iyi aklı simgeler.
İşte başarıları:
Mitropa Kupası - 1938
Çekoslovakya ligi - 1925, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1936/37, 1946/47
Çek Ligi - 1939/40, 1940/41, 1941/42, 1942/43, 1995/96, 2007/08, 2008/09, 2015/16, 2018/19, 2019/20
Çek kupası - 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1941, 1942, 1945, 1974, 1996–97, 1998–99, 2001–02, 2017–18, 2018–19
Bohemia şampiyonası - 1918, 1924
Championship ČSF - 1913, 1915
Bohemia kupası - 1922, 1926, 1927, 1928, 1930, 1932, 1935, 1941
Charity kupası - 1908, 1910, 1911, 1912
Ondrášovka Kupası - 1941, 1942, 1945, 1974, 1997, 1999, 2002
Intercup - 1970, 1972, 1977, 1978, 1986, 1992, 1993
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