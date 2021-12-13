Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag nerede?

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibinin Slavia Prag olmasının ardından Slavia Prag hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Konferans Ligi play-off ilk maçları 17 Şubat 2022'de rövanşları ise bir hafta sonra oynanacak. İşte merak edilenler...

SLAVİA PRAG HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

SK Slavia Prag, Prag şehrinde bulunan bir Çek futbol kulübüdür. Bu kulüp 1892 yılında kurulmuştur. Maçlarını 21,000 kapasiteli Synot Tip Arena'da oynamaktadır. Şu an Çek Gambrinus liga'da oynamaktadır.

Kulübün sembollerinde beyaz renk Fair Play'i simgeler. kırmızı renk kalbi, kırmızı yıldız ise umut ve iyi aklı simgeler.

İşte başarıları:

Mitropa Kupası - 1938

Çekoslovakya ligi - 1925, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1936/37, 1946/47

Çek Ligi - 1939/40, 1940/41, 1941/42, 1942/43, 1995/96, 2007/08, 2008/09, 2015/16, 2018/19, 2019/20

Çek kupası - 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1941, 1942, 1945, 1974, 1996–97, 1998–99, 2001–02, 2017–18, 2018–19

Bohemia şampiyonası - 1918, 1924

Championship ČSF - 1913, 1915

Bohemia kupası - 1922, 1926, 1927, 1928, 1930, 1932, 1935, 1941

Charity kupası - 1908, 1910, 1911, 1912

Ondrášovka Kupası - 1941, 1942, 1945, 1974, 1997, 1999, 2002

Intercup - 1970, 1972, 1977, 1978, 1986, 1992, 1993

