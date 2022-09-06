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Slavia Prag, Sivas'a geldi

06.09.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slavia Prag, Sivas'a geldi

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında 8 Eylül Perşembe günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Çekya temsilcisi Slavia Prag, kente geldi.

Nuri Demirağ Havalimanı'na özel uçakla gelen kafile, otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Slavia Prag, yarın akşam saatlerinde Sivas 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Slavia Prag, 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı, Hırvatistan'dan Fran Jovic yönetecek.

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