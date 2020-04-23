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Slovenler Karşıyakalı Jordan Morgan için ısrarlı

BASKETBOL HABERLERİ  | 23.04.2020 15:34 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Ligi'nde koronavirüs salgını yüzünden ara verilen sezonun geri kalan bölümüyle ilgili verilecek kararı bekleyen Pınar Karşıyaka'da takımın yıldızlarından Jordan Morgan için Sloven ekibi Cedevita Olimpija'nın ısrarı sürüyor.

Slovenler Karşıyakalı Jordan Morgan için ısrarlı

Cedevita Olimpija, Pınar Karşıyaka'da forma giyen Jordan Morgan'a talip oldu. Aynı zamanda Sloven vatandaşlığına geçip bu ülkenin milli takımında oynayan yıldız pivota geçen hafta talip olup ABD'li menajerine teklif götüren Olimpija'nın sportif direktörü Sani Becirovic, Slovenya basınına, "Morgan bizim için ilgi çekici çünkü Slovenya pasaportu var ve Ljubljana ile Sloven taraftarları tarafından iyi biliniyor" açıklamasını yaptı. Karşıyaka'da bu sezon ligde 12.4 sayı, 7.5 ribaund, 1.5 asist ortalamaları tutturup FIBA Europe Cup'ta da takımı yarı finale taşıyan isimlerin başında gelen 28 yaşındaki Morgan'ın sözleşmesi iki taraflı çıkış opsiyonlu sürüyor. Kaf-Kaf'ta şimdiden gözden çıkarılan yabancılardan Tony Crocker'ın sözleşmesi ise henüz feshedilmedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ING Basketbol Süper Ligi Cedevita Olimpija Jordan Morgan pinar karsiyaka

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