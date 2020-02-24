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Slovenya ile turizm ve kültürel işbirliği güçlendirilecek

ANTALYA HABERLERİ  | 24.02.2020 15:20 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Slovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo’yu makamında ağırladı.

Slovenya ile turizm ve kültürel işbirliği güçlendirilecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Slovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo’yu makamında ağırladı. Ziyarette, Slovenya ve Antalya arasında turistik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda işbirliği kararı alındı.
Slovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo ve Slovenya’nın Antalya Fahri Konsolosu Sedat Peker Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Antalya’ya ilk kez geldiğini belirten Büyükelçi Primoz Seligo, Antalya ile Slovenya arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirtti. Özellikle, turizm ve kültürel anlamda ilişkilerin geliştirilmesi yönünde işbirliği yapma önerisinde bulunan Büyükelçi, fahri konsolos Sedat Peker’in de bu konuda büyük desteği olduğunu söyledi.

İşbirliğine hazırız
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, Antalya’nın yerli ve yabancı ziyaretçilerle birlikte 23 milyon insana ev sahipliği yaptığını belirtti. İki ülke arasında sosyal, kültürel ve ticari anlamda ilişkilerin gelişmesi yönünde gerekli işbirliğine hazır olduklarını belirten Başkan Böcek, “Antalya’da turizm açısından 700 bin geceleme var. Turizm, kültür, Antalya ile ilgili hangi konuda ne olursa ekibimle birlikte hazırız” dedi. Başkan Böcek, ziyaret anısına Büyükelçi Primoz Seligo’ya üzerinde Antalya’nın tarihi ve turisti simgelerinin yer aldığı bir plaket verdi.

Slovenya ile turizm ve kültürel işbirliği güçlendirilecek

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