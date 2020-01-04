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  4. Soba bacasını temizlemek için çıktığı çatıda mahsur kaldı

Soba bacasını temizlemek için çıktığı çatıda mahsur kaldı

VAN HABERLERİ  | 04.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde bir kişi, soba bacasını temizlemek için çıktığı çatıda mahsur kalınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Çaldıran ilçesinde bağlı Beyazıt Mahallesinde meydana geldi.

Van’ın Çaldıran ilçesinde bir kişi, soba bacasını temizlemek için çıktığı çatıda mahsur kalınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Çaldıran ilçesinde bağlı Beyazıt Mahallesinde meydana geldi. Bir kişinin soba bacasını temizlemek için çıktığı çatıda mahsur kaldığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri, olay yerine sevk edildi. İtfaiye aracının merdivenini çatıya uzatan ekipler, mahsur kalan vatandaşı kurtardı.

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