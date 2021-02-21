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Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak kitaplar

21.02.2021 10:27 | Son Güncelleme:
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Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışında evlerde geçirdiğimiz zamanlar için Bkmkitap, kitapseverler için özel seçtiği kitap önerilerini paylaştı.Ürün çeşitliliğini artırarak kahveden kolonyada birçok ürünü web sitesine ekleyen bkmkitap son zamanlarda en çok okunan kitapları da derledi.

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışında evlerde geçirdiğimiz zamanlar için Bkmkitap, kitapseverler için özel seçtiği kitap önerilerini paylaştı.
Ürün çeşitliliğini artırarak kahveden kolonyada birçok ürünü web sitesine ekleyen bkmkitap son zamanlarda en çok okunan kitapları da derledi. “Tavsiye edilen kitaplar” kategorisi ile okurlara güzel öneriler sunan bkmkitap ailesi kar yağışı ile sıcacık hikayeleri ile içimizi ısıtacak kitap önerileri ile okurlara özel bir seçki sundu.
Bkmkitap Kurumsal İletişim Yöneticisi Esma Ekmen konuyla ilgili düşüncelerini “Pencerelerimizden gördüğümüz bembeyaz görüntü ile mutlu olduğumuz bu günlerde evde sıcak bir kahve ile kitap okumak istediğimiz zamanlardan geçiyoruz. Hangi kitabı okuyacağımızı seçmekte zorlandığımızda en çok da kitapseverlerin önerilerini merak ettiğimiz oluyor. Biz de kitapseverlerin en çok okuduğu, kar konulu ve romantik kitaplardan oluşan karma bir seçkiyi okuyucularımız için derledik.” şeklinde ifade etti.
Kar Kokusu - Ahmet Ümit, Kar - Orhan Pamuk, Kar Tanelerinin Bir Bildiği Var - DebbieMacomber, Böğürtlen Kışı - Sarah Jio, Bir Kış Günü Öğleden Sonra - MargueriteDuras,Hanne - Bahadır Yenişehirlioğlu, Azra Kohen - Gör Beni, Son Ada - Zülfü Livaneli, Momo -Michael Ende, Otostopçunun Galaksi Rehberi - Douglas Adams, Yaşlı Adam ve Deniz - Ernest Hemingway, Simyacı - PauloCoelho, Saç Örgüsü -Laetitia Colombani.

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