Soğukta üşüyen kedilere mağazanın kapılarını açtılar

Kedilerden Tarçın'ın, akşamları mağazada kaldığını kaydeden Çiçek, "Hayvanlar soğukta üşüyor, hastalanıyorlar. Minderlerini, yastıklarını yaparak, onlara güzel bir ortam sağlamak için burayı hazırladık. Tarçın artık bizden biri oldu. Bir kedimiz de girişte var. Zaman zaman diğer sokak hayvanları da geliyor. Onlara da elimizden geldiği kadar beslenme ve barınma imkanı sağlıyoruz." diye konuştu.

Kış mevsiminin gelmesiyle hava sıcaklıklarının düştüğü ilçede, Kemerkaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren mağazanın sahibi, soğukta üşüyen ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak kedileri için iş yerinin önüne ve içerisine mama ve kedi yatakları yerleştirdi.

Müşterilerin kedilerle yakından ilgilendiğini aktaran Çiçek, "Müşteriler görünce çok mutlu oluyor, alıp seviyorlar. Korkanlar da yavaş yavaş alışıyorlar. Kedilerimizi sevmek için gelenler de var. Sürekli gelenler var, 'Tarçın burada mı' diye soran müşteriler var." dedi.

Çiçek, kısıtlama dönemlerinde hem kendi kedilerini hem de sokak kedilerini beslediklerini ifade ederek, "Kış ayı olduğu için barınma imkanları çok zor. Halkımızdan rica ediyorum, gördükleri kedi ve köpeklere yardımcı olurlarsa çok mutlu olurum. Bu soğuk günlerde onların da yaşam alanlarını canlı tutup onları daha mutlu etmek için ellerinden gelen gayretleri göstermelerini rica ediyorum. Çünkü hayvanların da yaşama hakları var." ifadelerini kullandı.

