Şok diyetteki ölümcül tehlike

Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, zayıflama uğruna yapılan şok diyetlerin; belirti vermeden ilerleyen ve görülme sıklığı her geçen gün artan karaciğer yağlanmasına yol açtığını, kalp damar sistemi ile beyni de etkileyerek, hayatı tehdit ettiğini belirtti.

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, karaciğer yağlanmasının nedenleri ve alınacak önlemler hakkında uyarıda bulunurken, her yaş ve cinsiyet grubunun hayali olan fit görünüm arzusunun sınırlarına vurgu yaptı.

Karaciğer yağlanması bakımından en fazla riski kilo fazlası olan bireylerin taşıdığını bildiren Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, şeker hastalarının, hızlı kilo alıp verenlerin ve bazı genetik hastalığı olan kişilerin de riskli grupta yer aldıkları için karaciğerlerini kontrol ettirmeleri gerektiğini bildirdi.

"Karaciğerinize iyi bakın"

Karaciğer yağlanmasında genellikle belirti olmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Gümürdülü, “Genellikle belirti olmaz, nadiren vücudun sağ üst tarafında karaciğerin olduğu yerde hafif bir ağrı, halsizlik gibi şikayetler olabilir” dedi.

İlerleyen karaciğer yağlanmasının; kalp, damar ve sinir sistemini tehdit ettiğini ifade eden Gümürdülü, hastalığın karaciğer testleriyle fark edilebildiğini belirtti.

Toplumda giderek artan obezite, sağlıksız beslenme, hızlı tüketim besinleri, insülin direnci gibi faktörlerin, karaciğer yağlanmasını tetiklediğinin altını çizen Prof. Dr. Gümürdülü, şunları söyledi:

"Karaciğer yağlanması, kalp damar hastalıklarının ve beyin damar hastalıklarına maruz kalma olasılığını ciddi oranda artırmaktadır. Şeker hastalarının ailevi lipid hastalıkları, bazı ilaçlar ve insülin direnci yüksek olanlarda karaciğer yağlanması görülme riski aynı oranda artmaktadır."

Hastalığın, siroz evresine kadar hiçbir belirti vermediğini ve sinsice ilerlediğini kaydeden Gümürdülü, birçok hastanın siroz olduktan sonra doktora başvurduğunu belirtti. Gümürdülü, tedavi sürecinde çeşitli ilaçlar kullanılabildiğini ancak en faydalı yöntemin sağlıklı ve düzenli beslenme, fiziksel aktivite ile kilo verme olduğunu vurgulayarak, özellikle şok diyetlerin zararına dikkati çekti.