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ŞOK Marketler, Stevie Awards'tan iki altın ödül kazandı

09.09.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket, Gri Şehir Dijital Oryantasyon Programı ile eğitim ve oryantasyon kategorilerinde ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - ŞOK Marketler, dünyanın en prestijli iş ödüllerinden biri olan The Stevie Awards’tan iki altın ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler’in Gri Şehir Dijital Oryantasyon Programı, The International Business Awards kapsamında jüri tarafından dünyanın en iyisi seçilerek, eğitim ve oryantasyon kategorilerinde iki ayrı altın ödüle layık görüldü.

Çalışanlarının yüzde 90'ı Y ve Z jenerasyonundan oluşan ŞOK Marketler, interaktif deneyimi öne çıkaran, yeni nesil hikaye/senaryo tabanlı etkileşimli video teknolojisini kullandığı oryantasyon programıyla, dünya çapında örnek teşkil eden uygulamaların ödüllendirildiği Stevie Awards’ta birçok global markayı da geride bıraktı.

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