Sokağa çıkamayan çocukların bayram şekeri Battalgazi Belediyesi’nden

Malatya’nın Battalgazi ilçe Belediye Başkanı Osman Güder, yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde tüm yurtta ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasından çocukları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Çocuklara bayram kültürünü aşılamak adına çocukları evlerinde ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı’nı evde geçirecek olan çocuklara bayram şekeri ve hediyeler ikram etti. Bayram sürecince evde kalan çocukların kapısına götürülen şekerler ağızları tatlandırırken, yüzleri de güldürdü.

Çocuklara şeker ve hediyeler dağıtıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül ve Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı ile birlikte Kültür Mahallesindeki vatandaşları kapı kapı dolaşarak, bayramlarını kutladı. Rengarenk şekerlerin olduğu paketi gören çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, çocuklara bayram kültürünü aşılamak adına götürülen şekerler ve hediyeler efsane masal kahramanı Nasrettin Hoca tarafından dağıtıldı. Evlerinde bayramı kutlayan çocuklar ise Başkan Güder’e şeker ve hediyeler için teşekkür ettiler.