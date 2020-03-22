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Sokağa çıkamayan şehit babasının ihtiyacını polis karşıladı

MUĞLA HABERLERİ  | 22.03.2020 15:46 | Son Güncelleme

Türkiye’de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Muğla’da 76 yaşındaki şehit babası Kazım Alsan’ın market ihtiyacı polis ekipleri tarafından karşılandı.Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde şehit babası, aynı zamanda Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan (76) dışarı çıkma yasağının ardından market ihtiyacı için Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü telefonla aradı.

Türkiye’de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Muğla’da 76 yaşındaki şehit babası Kazım Alsan’ın market ihtiyacı polis ekipleri tarafından karşılandı.
Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde şehit babası, aynı zamanda Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan (76) dışarı çıkma yasağının ardından market ihtiyacı için Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü telefonla aradı. İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz’la telefonda görüşen Alsan’ın market ihtiyacı polis ekipleri tarafından giderildi.
Şehit Babası Alsan, "Emekli polis memuruyum. Yaşım 76, dışarı çıkamadığımızdan Emniyet müdürümüze telefon ettim. Bize sağolsunlar ekmeğimizi gönderdiler. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Özellikle yaşlılarımızdan rica ediyorum. Ben de yaşlıyım. Dışarı çıkmıyorum. Herkes yasalara uysun" dedi.

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