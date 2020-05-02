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Sokağa çıkma kısıtlamasında büyükşehir belediyesi yardıma koşuyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.05.2020 13:29 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.Denizli Büyükşehir Belediyesi, 1-3 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarına devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 1-3 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarına devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu, Büyükşehir ALO 153 ve 112 Çağrı Merkezini arayan vatandaşların, sokağa çıkma yasağı kuralları ölçüsünde ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunun yanında belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, 188 Cenaze, Büyükşehir DESKİ 185 Çağrı Merkezi, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve diğer nöbetçi ekipleriyle hizmetlerine devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çalışıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelere de mama ve su kaplarını kontrol ediyor. Denizli’de yoğun olarak kullanılan bina, cadde ve meydanlarda yıkama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri bu kapsamda Fatih Caddesi’nde yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdi.

“Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, korona virüs mücadelesinin başarıyla yürütüldüğünü, salgında azalma yaşanmaya başladığını, ancak vatandaşların korkuya kapılmaması ve kurallara harfiyen uyulması gerektiğini söyledi. Kamu kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde hemşehrilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Zolan, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli bu zor günleri inşallah hep beraber atlatacağız. Kurallara uymaya devam edelim inşallah sağlıklı günler yakındır” dedi.

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Baklan Eczanesi
Merkezefendi
Bertan Eczanesi
Merkezefendi
Toker Eczanesi
Merkezefendi
Alpler Eczanesi
Pamukkale
Candan Eczanesi
Pamukkale
Çallıoğlu Eczanesi
Pamukkale
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