Sokağa çıkma kısıtlamasında gıda denetimleri devam ediyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, tüketicilerin korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasında da denetimlerini sürdürdü.

Denetimler kapsamında açık olan fırın, unlu mamul ve tatlı üretim işletmeleri ile market, bakkal, manav ve kasaplarda işletme hijyeni ve personel hijyeni kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 4 gıda satış yeri ve 2 toplu tüketim yerine ’son tüketim tarihi’ geçmiş gıda maddelerini piyasaya arz ettikleri gerekçesiyle yasal mevzuat çerçevesinde her birine 2 bin 781 TL olmak üzere toplamda 16 bin 686 TL idari para cezası uygulandı, uygunsuz ürünler ise imha edildi.

Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız, gıda ile ilgili karşılaştıkları her türlü olumsuzlukta Alo 174 Gıda İhbar Hattından ve 05011740174 numaralı WhatsApp ihbar hattından şikâyetlerini iletebilirler" denildi.



PARTNER Ayrılık iddialarına ateşli yanıt