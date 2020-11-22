Sokağa çıkma kısıtlamasında KPSS sınav adayları okullara koştu

Denizli’de dün akşam 20.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte hafta sonu KPSS’ye girecek adaylar, sabahın erken saatlerinde sınava yetişebilmek için koştular. Sokağa çıkma kısıtlaması 10.00’da bitmesi ile birlikte Denizli’de trafik yoğunluğu oluştu.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 81 ilde uygulanacak olan korona virüs tedbirleri dün Denizli’de de uygulanmaya başladı. Bu kapsamda, hafta sonları saat 20.00 ile 10.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bugün sabah 10.00’da başlayan KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar, sabahın erken saatlerinde yola çıktı.

Korona virüs sebebiyle alınan yeni tedbirler kapsamında, bugün gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavı saat 10.15’de başladı. KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki soruları yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. ÖSYM sınava girecek adaylara KPSS giriş belgesi ve saat uyarısında bulundu.

KPSS sınavı giren adaylar girişlerde dezenfekte kullanmasının ardından tedbirler kapsamında üst araması yapılarak, sınav salonlarına alındılar.

