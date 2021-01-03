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Sokağa çıkma kısıtlamasında muhtarlık binasını soymaya çalıştılar

EDİRNE HABERLERİ  | 03.01.2021 18:37 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında üç muhtarlık ofisinin bulunduğu binaya kimliği belirsiz kişiler kapıyı kırarak girdi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında üç muhtarlık ofisinin bulunduğu binaya kimliği belirsiz kişiler kapıyı kırarak girdi. Güvenlik kamerasını fark eden şahıslar, bir şey alamadan bölgeden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan içinde İspat Cami, Yukarı Zaferiye ve Büyük Cami mahalle muhtarlıklarının olduğu muhtarlık binasına saat 20.00 sıralarında kimliği bilinmeyen iki şahıs geldi. Bir süre etrafı gözleyen iki şahıs, daha sonra binanın kapısını kırarak içeri girdi, ancak bina girişinde bulunan güvenlik kamerasını fark ederek içeride bulunan hiçbir şeyi almadan kaçtı.

Durumu ertesi gün muhtarlık ofisine gelen Büyük Cami Mahallesi Muhtarı Nedret Özkan fark etti. Olayı haber veren Özkan’ın ihbarına gelen polis ekipleri, çevrede incelemede bulundu.

Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şahısların kapıyı kırıp içeri girdikleri sırada içeride bulanan bilgisayar ve ve cep telefonu ile diğer eşyaların çalınmadığı bilgisine ulaşıldı.

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