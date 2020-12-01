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Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da sessizlik hakim oldu

KONYA HABERLERİ  | 01.12.2020 21:43 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da sessizlik hakim oldu

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Konya'da 21.00'den itibaren vatandaşlar evlerine çekildi.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği son derece azaldı.

​​​​​​​Güvenlik güçleri, Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı gibi ana cadde ve meydanlarda uygulama yaptı.

- Karaman

Karaman'da, işletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde kısıtlamanın başlamasının ardından kalabalık azaldı.

Sokak ve caddelerdeki az sayıda vatandaş, polis ekiplerinin uyarısıyla evlerine gönderildi.

İş yerleri saat 20.00 itibarıyla kapandı. Lokanta ve restoranlar paket servisi yapıyor.

- Aksaray

Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Ankara ve Kafeler caddeleri gibi kalabalığın yoğun olduğu yerlerde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da şehrin en işlek noktaları olan Kent Meydanı, Ambaryolu, Yeşilyol, Ordu Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda araç ve insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 ayrı uygulama noktasında araçları denetliyor. Polisler, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığını hatırlattıkları sürücülerden evlerine gitmelerini istiyor.

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