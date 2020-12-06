YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Sokağa çıkma yasağında şehrin sessizliğini kurşun sesleri bozdu

Sokağa çıkma yasağında şehrin sessizliğini kurşun sesleri bozdu

AYDIN HABERLERİ  | 06.12.2020 16:04 | Son Güncelleme

Aydın’da sokağa çıkma kısıtlamasında şehrin sessizliğini silah sesleri bozdu.

Aydın’da sokağa çıkma kısıtlamasında şehrin sessizliğini silah sesleri bozdu. Efeler ilçe merkezi Zafer Mahallesi’nde bir grup ticari taksi ile geldikleri husumetlilerinin evlerinin önünde hasımlarına silahlı saldırıda bulundu. Olayda 4 kişi yaralanırken polis ekipleri gözaltına aldığı aynı aileden 3 kişiyi gözaltına aldı.
Olay saat 15:00 sıralarında Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aralarında eskiye dayalı husumet bulunan Doğan Ailesi ile Arbaş Ailesi cadde üzerinde karşılaştı. Doğan Ailesi fertleri tarafından pompalı tüfek tabanca ile açılan ateş sonucu 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Bir anda caddeden silah seslerinin yükselmesi üzerine çevre sakinlerinin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Karşı tarafın silahlarından çıkan mermi ve saçmalarla yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Olaydan sonra silahları ile birlikte firar eden aynı aileden 3 kişi ise polis ekiplerince silahları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Kavganın iki aile arasında eskiye dayalı bir husumetten kaynaklandığı ve saldırganların olay yerine ticari taksi ile geldikleri öğrenildi.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İki çocuk istiyoruz''İki çocuk istiyoruz'
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazar

İmsak
06:36
Sabah
08:03
Öğle
13:05
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazar

Kır Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.