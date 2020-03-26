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Sokak hayvanları unutulmadı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 26.03.2020 09:51 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı.

Sokak hayvanları unutulmadı

Nevşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri, park ve bahçelerde sokak hayvanları için oluşturulan beslenme odaklarına mama, yem ve su bıraktı.
Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kedi, köpek ve kuşlar için şehrin farklı noktalarındaki park, bahçe ve yeşil alanlara daha önce yerleştirilen beslenme ve su odaklarına mama, yem ve su bırakıldı.
Ekipler ayrıca, mahallelerdeki "Bayat Ekmek Toplama" kutularından toplanan ekmekleri de yine sokak hayvanlarına dağıttı.
Belediye ekipleri tarafından periyodik olarak kontrol edilen odaklara, mama, yem ve su takviyesi sürekli olarak yapılacak.

Sokak hayvanları unutulmadı

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