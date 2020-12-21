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Sokak hayvanlarına eziyete tepki gösterdiler

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.12.2020 16:42 | Son Güncelleme

Sokak kedisinin 4 bacağının kesilmiş halde bulunduğu Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir araya gelen STK temsilcileri ve vatandaşlar, hayvanlara eziyet edilmesine tepki gösterdi.Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir sokak kedisinin 4 bacağının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilmesine vatandaşların tepkisi sürüyor.

Sokak kedisinin 4 bacağının kesilmiş halde bulunduğu Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir araya gelen STK temsilcileri ve vatandaşlar, hayvanlara eziyet edilmesine tepki gösterdi.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir sokak kedisinin 4 bacağının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilmesine vatandaşların tepkisi sürüyor. Olayın yaşandığı Gölcük ilçesinde bir araya gelen STL temsilcileri vatandaşları, hayvanlara eziyet edilmesine tepki gösterdi. Anıtpark’ta bir araya gelen siyasi parti temsilcileri, Gölcük Hayvan Hakları ve Aktivistleri Derneği üyeleri, +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği üyeleri, Kocaeli Can Dostları Derneği üyeleri, sivil tolum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar, “Hayvanlara karşı acımasız olmayalım” mesajı verdi.

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