Sokak satıcılarına suçüstü

Malatya’da uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına yapılan suçüstü operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde özelliği olan hap ele geçirildi.

Malatya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadelede yapılan çalışmalar kapsamında torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan bir şüpheli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda bin 871 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği bulunan hap ile 1,30 gram Metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.E. isimli şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

