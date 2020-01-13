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  4. “Sokaktan Spora” Projesine katılanlar gösteri yaptı

“Sokaktan Spora” Projesine katılanlar gösteri yaptı

MALATYA HABERLERİ  | 13.01.2020 12:41 | Son Güncelleme

Malatya’da, sosyo ekonomik imkansızlıklar yüzünden risk altında bulunan bölgelerde ikamet eden çocuk ve gençler için “Sokaktan Spora” Projesi başlatıldı.Malatya Valiliğinin destek ve himayelerinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce “Sokaktan Spora” projesi kapsamında spora başlayan çocuk ve gençler için bir program düzenlendi.

Malatya’da, sosyo ekonomik imkansızlıklar yüzünden risk altında bulunan bölgelerde ikamet eden çocuk ve gençler için “Sokaktan Spora” Projesi başlatıldı.
Malatya Valiliğinin destek ve himayelerinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce “Sokaktan Spora” projesi kapsamında spora başlayan çocuk ve gençler için bir program düzenlendi. Sosyo ekonomik imkansızlıklar yüzünden risk altında bulunan bölgelerde ikamet eden, 8-17 yaş grubu çocuklara yönelik lisanslı sporcu yetiştirmek, vatanını, milletini, bayrağını seven, hedefinde şampiyonalarda mücadele ederek ter dökecek ahlaklı, spor kültürü oluşmuş bir gençlik profili oluşturmak amacıyla hazırlanan “Sokaktan Spora” adlı proje İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. Malatya’da faaliyet gösteren Doğuş Spor Kulübü tarafından 8 çocuğa lisans işlemleri, sağlık raporları ve ilgili federasyona kuşakları ile ilgili bildirim işlemleri başlatıldı. Spor eğitimleri ise Avrupa Şampiyonu Tekvando Milli takım Antrenörü Nedim Türk ve Hüseyin Gazi Çelik tarafından veriliyor. Projede yer alan çocukların spor kulübüne ulaşımları İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından sağlandığı belirtildi. Projeye kayıtsız kalmayan hayırsever iş adamları tarafından, çocukların spor kıyafetleri temin edilerek, spora devam etlikleri süre boyunca eğitim ve öğretim giderlerinde kullanmak üzere bankada açılan hesaplarına aylık 150 TL burs yatırıldığı ifade edildi. İl Müftülüğü tarafından projeye dahil olan çocuklara milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaki açıdan donanımlı hale gelmelerine katkıda bulunmak üzere görevli eğitmenler tarafından bilgilendirme faaliyetleri yapılacağı aktarıldı.
Bu arada, Polis evinde düzenlenen ve Vali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Ahmet Nehar Poçan, İl Müftüsü Veysel Işıldar, antrenör ve sporcuların katıldığı programda sporcu çocuklar yaklaşık 10 günlük aldıkları eğitim sonrası misafirlere küçük bir gösteri yaptı.

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