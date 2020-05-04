YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Söke’de 21 kişiye 57 bin lira ceza

Söke’de 21 kişiye 57 bin lira ceza

AYDIN HABERLERİ  | 04.05.2020 14:22 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde, hafta sonunda uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında belirtilen kurallara uymayanlara ilgili kanunlar gereği idari cezalar uygulandı.Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler yaptıkları uygulamalarda 21 kişiye ceza kesti.Kısıtlamanın uygulandığı üç günlük sürede, kısıtlamalara aykırı harekette bulunan toplam 21 kişiye toplam 57 bin 870 lira para cezası uygulandı.Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında 15 kişiye toplam 47 bin 250 lira, maskesiz müşteri alan 3 iş yeri sahibine toplam 9 bin 450 lira, marketten maskesiz alışveriş yapan 3 kişiye de toplam bin 170 lira idari para cezası kesildi.

Söke’de 21 kişiye 57 bin lira ceza

Aydın’ın Söke ilçesinde, hafta sonunda uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında belirtilen kurallara uymayanlara ilgili kanunlar gereği idari cezalar uygulandı.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler yaptıkları uygulamalarda 21 kişiye ceza kesti.
Kısıtlamanın uygulandığı üç günlük sürede, kısıtlamalara aykırı harekette bulunan toplam 21 kişiye toplam 57 bin 870 lira para cezası uygulandı.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında 15 kişiye toplam 47 bin 250 lira, maskesiz müşteri alan 3 iş yeri sahibine toplam 9 bin 450 lira, marketten maskesiz alışveriş yapan 3 kişiye de toplam bin 170 lira idari para cezası kesildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde... Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde...
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Aydın Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:29
Sabah
06:02
Öğle
13:10
İkindi
16:58
Akşam
20:09
Yatsı
21:35

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Cengız Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Asil Eczanesi
Nazilli
Hayat Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.