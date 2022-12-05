Söke’de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesi Denizköy Mahallesi’nde yasadışı yollardan yurtdışına geçmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan toplam 31 düzensiz göçmen işlemlerinin bitmesinin ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi.

