YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Söke’de 5 ayrı hırsızlık olayına karışan 7 şahıs yakalandı

Söke’de 5 ayrı hırsızlık olayına karışan 7 şahıs yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 04.01.2021 09:28 | Son Güncelleme

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaptıkları çalışmalarla son dönemde hırsızlara göz açtırmıyor.

Söke’de 5 ayrı hırsızlık olayına karışan 7 şahıs yakalandı

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaptıkları çalışmalarla son dönemde hırsızlara göz açtırmıyor. Yapılan son çalışmalarda 5 ayrı hırsızlık olayının aydınlatıldığı belirtildi.
Edinilen bilgilere göre; Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Söke-Milas Karayolu üzerinde bulunan zeytinlik arazide yılbaşı gecesi ağaç altına saklanmış motosiklet ve ertesi gün yine aynı arazide battaniyeye sarılı 102 ekran televizyon buldu. Önceden yapılan müracaatlardan yola çıkan Söke polisi bulunan motosiklet ve televizyonun sahiplerine ulaştı. Bunun üzerine yapılan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma sonucunda iki ayrı hırsızlık olayını O. S., T. A. ve F.Ü.’ın gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu şahıslardan kısa bir süre önce bisiklet hırsızlığı da yaptığı belirlenen F.Ü. yakalanırken; kısa sürede diğer şahıs T.A. da yakalanırken; O.S.’nin arama çalışmasının devam edildiği öğrenildi.
Diğer taraftan Söke Polisi tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde 25 Aralık günü Konak Mahallesi’nde bulunan bir inşaattan hırsızlık olayını V.İ., İ.K. ve O. B.’nin yaptığı tespit edildi. Bu olayı araştırırken Söke Polisi, 29 Kasım’da meydana gelen hırsızlık olayında çalınan bisikletin S.S. isimli şahsın evinde olduğunu öğrendi. Şüpheli şahıs S.S.’nin evinde yapılan aramada 2 adet kime ait olduğu belli olmayan ses sistemi, bir adet kama şekilde bıçak, bir miktar kristal tabir edilen uyuşturucu madde bulundu. Şahıs S.S. gözaltına alınırken, şahsa uyuşturucu madde kullanma ve bulundurmanın dışında suç eşyasını satın almaktan da işlem yapıldığı belirtildi.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 adet bisiklet, evden hırsızlık, açıktan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı olayları aydınlığa kavuşturulurken; bu olayların failleri olarak belirlenen F.Ü., G.Ç., S. S., M.U., V.İ., T.A., İ. K. İsimli 7 şahıs yakalandı. Şahıslar adliyeye sevk edilirken; firari şüpheliler O. S. ve O.B.’nin yakalama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Söke’de 5 ayrı hırsızlık olayına karışan 7 şahıs yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRıza Kocaoğlu'nun acı günüRıza Kocaoğlu'nun acı günü
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:18
İkindi
15:48
Akşam
18:09
Yatsı
19:31

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Coşkun Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.