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  4. Söke’de Gazeteciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutladı

Söke’de Gazeteciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutladı

AYDIN HABERLERİ  | 10.01.2020 13:03 | Son Güncelleme

Söke’de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Söke’de Gazeteciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutladı

Söke’de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunum törenine Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Ak Parti Söke İlçe Başkanı Namık Yıldırım da gelerek, gazetecilerin gününü kutladı.
Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu. Gazetecilerin sosyal haklarını kazanmasıyla kutlanmaya başlanılan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü, basın camiasının günümüzde zor şartlarda kutladığı belirtildi.
Söke’de düzenlenen etkinliklerde gazeteciler kendilerini bu önemli yalnız bırakmayan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz’a teşekkür ettiler.

Söke’de Gazeteciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutladı

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Derman Eczanesi
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Karabulut Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Kulakoğlu Eczanesi
Nazilli
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