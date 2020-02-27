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Söke’de kariyer günlerinin konuğu Kaymakam Kurtbeyoğlu oldu

AYDIN HABERLERİ  | 27.02.2020 16:05 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi Kariyer Günleri, çeşitli konukları ve üniversite öğrencilerini buluşturmaya devam ediyor.Kariyer Günleri’nin bu kez konuğu Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu oldu.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi Kariyer Günleri, çeşitli konukları ve üniversite öğrencilerini buluşturmaya devam ediyor.
Kariyer Günleri’nin bu kez konuğu Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu oldu. Moderatörlüğünü Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç’in yaptığı Kariyer Günü söyleşisinde Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, mülkü idare amirliği ve kaymakamlık üzerine gençlere bilgiler verdi.
İlçe Kaymakamı kendisini ağırlayan İşletme Fakültesi yönetimine ve öğrencilerine teşekkür etti; “Gençlerle buluşmak ve onlarla keyifli bir söyleşi yapmak güzeldi. Her birine hayatlarında başarılar diliyorum” dedi. Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç Kariyer Günleri söyleşilerinin mesleklerinde başarılı kişilerle öğrencileri buluşturmaya devam edeceğini söyledi.

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