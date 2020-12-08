SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Soldado'dan flaş Fenerbahçe sözleri! ''Burada ne yapıyoruz biz?''

Soldado'dan flaş Fenerbahçe sözleri! ''Burada ne yapıyoruz biz?''

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.12.2020 21:13 | Son Güncelleme

Kariyerini İspanya La Liga ekiplerinden Granada'da sürdüren Roberto Soldado'dan flaş açıklamalar geldi. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen deneyimli futbolcu, Türkiye'de oynadığı 2 yıllık süreçte kendisini yaşlı hissettiğini ifade etti.

Soldado'dan flaş Fenerbahçe sözleri! ''Burada ne yapıyoruz biz?''

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Roberto Soldado, Türkiye'deki süreç ve Tottenham'da Kane'in arkasına düşüşüne dair açıklamalarda bulundu.

İspanyol forvet, kariyerini La Liga ekibi Granada'da sürdürüyor. Soldado, Tottenham'da oynadığı döneme dair; "En büyük değişimi İngiltere'de yaşadım. Aşırı fiziksel bir futbol vardı ve şartların üstesinden gelmeliydim. Kane ile tanıştım ve onun yükselişini gördüm. Avrupa Ligi'nde süre almaya başladı ve gözlerimin önünde bir uçağa dönüştü." dedi.

"KENDİMİ YAŞLI HİSSEDİYORDUM"

35 yaşındaki Soldado, Fenerbahçe ile ilgili; "2 yıl Türkiye'deydim ve son sezonumda eşime 'Burada ne yapıyoruz biz?' diye sordum. Kendimi yaşlı hissediyordum. Sanki orada değilmişim gibi hissettiriyordu." açıklamasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyorİlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor
Sakatlık şoku! Yıldız isim haftaya yokSakatlık şoku! Yıldız isim haftaya yok
İşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leriİşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...
Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...
Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması
Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması
Galatasaray, Ahmed Musa ile anlaşma sağladı!
Galatasaray, Ahmed Musa ile anlaşma sağladı!
Mesut Özil'in yeni adresi netleşti
Mesut Özil'in yeni adresi netleşti
Fatih Terim'e Avrupa'dan sürpriz teklif!
Fatih Terim'e Avrupa'dan sürpriz teklif!
Kahreden haber! Milli sporcu hayatını kaybetti
Kahreden haber! Milli sporcu hayatını kaybetti
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
ÖZET | Denizlispor-Fenerbahçe: 0-2
ÖZET | Denizlispor-Fenerbahçe: 0-2
Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu
Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu
Diagne attı, Terim tarihe geçti!
Diagne attı, Terim tarihe geçti!
Dusko Tosic, Süper Lig'e geri döndü
Dusko Tosic, Süper Lig'e geri döndü
Beşiktaş yine kazandı!
Beşiktaş yine kazandı!
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Soldado'dan flaş Fenerbahçe sözleri! ''Burada ne yapıyoruz biz?''
Soldado'dan olay F.Bahçe sözleri!
Eski Fenerbahçeli Mehmet Ekici, Bundesliga 2 ekibi Hannover'e imza atacak
Mehmet Ekici, 2. Lig'e transfer oluyor!
Fenerbahçe'de Valencia şoku
Sakatlık şoku! Yıldız isim haftaya yok
Ali Koç'tan sert açıklamalar
Ali Koç: Bunlar hakemlik yapmasın!
Fenerbahçe'de koronavirüs vakası!
Fenerbahçe'de koronavirüs vakası!
Fenerbahçe, MHK'ye karşı TFF'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor
Ve Fenerbahçe'den tarihi karar!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.