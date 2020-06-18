YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Solhanspor Erkek Voleybol Takımı, Hasan Kaan Kar'ı transfer etti

Solhanspor Erkek Voleybol Takımı, Hasan Kaan Kar'ı transfer etti

BİNGÖL HABERLERİ  | 18.06.2020 22:22 | Son Güncelleme

Solhanspor Erkek Voleybol Takımı, Hasan Kaan Kar'ı transfer etti

BİNGÖL (AA) - Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Solhanspor, geçen sezon Haliliyespor'da oynayan orta oyuncu Hasan Kaan Kar ile anlaşmaya vardı.

Kulüp başkanı Sebahattin İslamoğlu, yaptığı açıklamada, takımı oluşturmak için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Antrenör Ahmet Reşat Arığ, Brezilyalı Matheus Krauchuk ve Galatasaray'dan pasör Muzaffer Yönet'i renklerine bağladıklarını anımsatan İslamoğlu, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşanan deprem ile Solhan ilçesinin Arakonak beldesinde meydana gelen sel felaketinden dolayı üzüntü duyduklarını aktardı.

İslamoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Karlıova ve Yedisu ilçelerimizde meydana gelen depremde şehit olan güvenlik korucumuza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da şifa diliyorum. Milletimize geçmiş olsun. Akabinde Solhan ilçemize bağlı Arakonak beldemizde sel meydana geldi. Çok şükür can kaybı yok ama ağır hasarlar meydana geldi, hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu sebeplerden dolayı transferlerimizi açıklamaya kısa bir ara vermiştik. Bugün yeni transferimiz orta oyuncu Hasan Kaan Kar ile anlaştığımızı da duyuruyoruz. Oyuncumuz ve kulübümüz için bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

İzmir'deki yanan otomobilden yaralı olarak çıkan kadın hastanede hayatını kaybetti

İzmir'deki yanan otomobilden yaralı olarak çıkan kadın hastanede hayatını kaybetti

Konya Valisi Özkan göreve başladı

Konya Valisi Özkan göreve başladı

Büyükşehir arazi yollarını açtı, çiftçinin yüzü güldü

Büyükşehir arazi yollarını açtı, çiftçinin yüzü güldü

Burhaniye Belediyesi’nden kampanya

Burhaniye Belediyesi’nden kampanya

Edremit’te anlamlı ziyaret

Edremit’te anlamlı ziyaret

Bingöl Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
02:54
Sabah
04:45
Öğle
12:24
İkindi
16:20
Akşam
19:53
Yatsı
21:37

Bingöl Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Baran Eczanesi
Merkez
Betül Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Şifa Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl Devlet Hastanesindeki yaralılara ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl Devlet Hastanesindeki yaralılara ziyaret

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok."

Bingöl'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.