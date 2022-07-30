SOLOTÜRK Bayburt'ta prova uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tanıtım ve Havacılık etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

Kent merkezi üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.

İzleyenler, alkışlarla destek verdi. Bazı vatandaşlar, yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Prova uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.

SOLOTÜRK, Tanıtım ve Havacılık etkinlikleri kapsamında 31 Temmuz Pazar günü saat 14.00'te Bayburt'ta kent üzerinde gösteri uçuşu yapacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz