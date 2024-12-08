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  4. Somer Sivrioğlu 5,5 yıl hapis cezası aldı! Destek mesajları sonrası bakın ne paylaştı

Somer Sivrioğlu 5,5 yıl hapis cezası aldı! Destek mesajları sonrası bakın ne paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.12.2024 15:22
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İstanbul Beşiktaş'ta, restoranın önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 1 kişinin yaralanmasına ilişkin davada şef Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal, 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı. Somer Şef kendisine gelen destek mesajlarından sonra bakın ne paylaştı.

Somer Sivrioğlu 5,5 yıl hapis cezası aldı! Destek mesajları sonrası bakın ne paylaştı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir kişinin öldüğü restoran önündeki istinat duvarının çökmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'i "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıkların eylemini "bilinçli taksir" ile gerçekleştirdiğine karar veren heyet, 6 yıl 8'er aya çıkardığı cezayı, sanıklar üzerindeki etkilerini dikkate alarak 5 yıl 6 ay 20'şer güne indirdi.

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MasterChef jürisi Somer Şef'in ceza almasından sonra destek mesajları sosyal medyada paylaşıldı. Somer Sivrioğlu tüm destek mesajlarına sayfasında yer verdikten sonra bir de paylaşım yaptı.

Somer Şef Aşık Veysel'den alıntı yaparak "Ben giderim adım kalır / dostlar beni hatırlarsın" paylaşımdaın bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Somer Sivrioğlu
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