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Son Başbakan Binali Yıldırım’ın Başdanışmanı Atılgan, Rektör Aldemir ile görüştü

21.02.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Son Başbakan Binali Yıldırım’ın Başdanışmanı Atılgan, Rektör Aldemir ile görüştü

Son Başbakan Binali Yıldırım’ın Başdanışmanı Hüseyin Atılgan, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.

Son Başbakan Binali Yıldırım’ın Başdanışmanı Hüseyin Atılgan, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, nazik ziyaretlerinden dolayı Hüseyin Atılgan’a teşekkür etti.
Üniversitenin yürüttüğü çalışmaların oldukça değerli olduğunu ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin yükselen başarı grafiğinin görüldüğünü vurgulayan Atılgan, misafirperverliği için Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e teşekkür etti.
Ziyaret, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in Hüseyin Atılgan’a hediye takdimi ile sona erdi.

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