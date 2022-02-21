Son dakika: 4 penaltı 5 gol! Göztepe-Galatasaray maçı alev aldı! Son dakikada gelen 3 puan...

Süper Lig'de haftanın en kritik maçlarından biri olan Göztepe-Galatasaray maçı İzmir'de oynandı. Galatasaray'ın maçı kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istemesi, Göztepe'nin ise düşme hattından çıkmak için mutlak kazanması gereken maç müthiş bir mücadeleye sahne oldu. İzmir'de oynanan karşılaşmaya taraftarın ilgisi çok büyüktü. Karşılaşma 3-2'lik skorla sonuçlandı.

MAÇIN HENÜZ BAŞINDA GOL GELDİ

Maçın henüz başında topu ağlara gönderen Galatasaraylı Nelsson takımını 1-0 öne geçirdi.

45+1'DE PENALTIDAN CEVAP

Galatasaray'ın golüne Göztepe 45+1'de kazandığı penaltıdan attığı golle yanıt verdi. Cherif Ndiaye soğukkanlı bir şekilde topu ağlara gönderdi.

70'DE BİR PENALTI DAHA!

Göztepe dakika 70'de bir penaltı daha kazandı. Yine topun başına geçen Cherif Ndiaye meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Göztepe maçta 2-1 öne geçti.

BU SEFER GALATASARAY PENALTI KAZANDI!

Dakikalar 87'yi gösterdiğinde bu kez Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Gomis golle buluştu ve skoru 2-2 yaptı.

90+6'DA 4. PENALTI KARARI!

Galatasaray 90+6'da bir penaltı daha kazandı. Topun başına geçen Gomis yine meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-2 oldu.

DOMENEC TORRENT İLE İLK GALİBİYET

Deplasmanda 7 maç aranın ardından kazanan Galatasaray, puanını 32 yaptı. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile 6. maçında ilk kez kazandı.

İstanbul takımlarını konuk ettiği son 6 maçta 1 kez kazanabilen Göztepe ise 27 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Göztepe ise Giresunspor deplasmanına gidecek.

OMAR YERİNİ ALDI

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe’ye konuk olan Galatasaray’da sağ bek Omar Elabdellaoui bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Geçen sene 2021 yılına girerken havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Norveçli futbolcu, uzun süre sahalardan uzak kaldı. Yoğun bir tedavi sürecinin ardından sahalara dönen Omar, en son 26 Aralık 2020’de Galatasaray’ın Trabzonspor’la deplasmanda oynadığı maçta görev almıştı.

MUSLERA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera ise sakatlığına rağmen kafilede yer aldı. Bu sezon Demir Grup Sivasspor maçında sol diz çapraz bağlarından sakatlanan Uruguaylı file bekçisi, görev almamasına rağmen İzmir’de takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

GÖZTEPE'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Göztepe’de teknik direktör Nestor El Maestro, geçtiğimiz hafta oynanan Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk 11’inde 6 değişiklik yaptı. Savunmada cezalı Atakan’ın yerine cezası biten Arslanagic’e şans veren Maestro, Kahraman’ın yerine sakatlıktan kurtulan Atınç’ı oynattı. Sağ bekte Murat’ı kesip Kerim’e şans tanıyan deneyimli teknik adam, sol bekte Moubandje’nin yerine ise Berkan’ı oynattı. Cezası sona eren Obinna yeniden formasına kavuşurken, Aytaç yedek soyundu. Maestro, Tijanic’in yerine ise Ndiaye’yi oynattı.

İzmir ekibinde sakatlıktan kurtulan Jahovic de müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

