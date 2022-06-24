SON DAKİKA: Abdülkerim Bardakçı için resmi açıklama! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla sergilediği performansla Süper Lig'in dev kulüpleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi peşine takan 27 yaşındaki savunmacı Abdülkerim Bardakcı için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Abdülkerim transferi için Fenerbahçe Kulübü ile yakın temas halinde olduğu bilinen Konyaspor yönetiminin Sarı-Lacivertli kulüp ile anlaştığı bilinirken, Konyaspor'un hocası İlhan Palut, bu transfere dair beklenmedik bir gelişmeyi aktardı.

'FENERBAHÇE TRANSFERİNDE PÜRÜZ ÇIKTI!'

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, Fenerbahçe ile olan görüşmelerde pürüz çıktığı öne sürülen Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili "Görüyorsunuz kendisi antrenmanda zaten. Birebir sohbetlerimde Abdülkerim'in böyle bir panik, bir telaş içerisinde olmadığını görüyorum. Tabii ki yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç. Biz de nasıl sonuçlanacağını bekliyoruz" dedi.

TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEZSE...

Teknik direktör İlhan Palut, Abdülkerim transferinin gerçekleşmemesi halinde, yeşil-beyazlı takımda konsantre olup, olamayacağıyla ilgili gelen bir soru üzerine, "Ben, o bahsettiğiniz kırılmanın; gidemedim, burada konsantre olamam, yapamam durumunun olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

"NASIL SONUÇLANACAĞINI BEKLİYORUZ"

Kulüp olarak 27 yaşındaki savunmacının transfer olması halinde alternatifler konusunda kendilerini hazırladıklarını ifade eden Palut, "Görüyorsunuz kendisi antrenmanda zaten. Birebir sohbetlerimde Abdülkerim'in bir panik, telaş içerisinde olmadığını görüyorum. Tabii ki yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç. Biz de nasıl sonuçlanacağını bekliyoruz."

"İNŞALLAH EN HAYIRLISI OLUR"

"Kendi takımımız adına da bunun alternatiflerini, çözümlerini Abdülkerim'in gidebileceği durumlarda kendimizi buna göre hazırlıyoruz." diyen Tecrübeli teknik adam, "Ama gitmezse ben, o bahsettiğiniz kırılmanın; gidemedim, burada konsantre olamam, yapamam durumunun olacağını düşünmüyorum. Zaten Abdülkerim ile burada sürekli sohbet halindeyiz. İnşallah hem kulübümüz için hem onun için en hayırlısı olur" diyerek sözlerini noktaladı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ!

Konyasporlu futbolcuyu isteyen bir diğer kulüp olan Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın da devrede olduğu biliniyordu. İlhan Palut'un bu açıklaması sonrası iki dev kulüpten somut adım atılması bekleniyor. Yılan hikayesine dönen bu transfer sosyal medyada da gündem olurken, özellikle Sarı-Lacivertli taraftarlar oyuncuya hayli tepki gösterdi. Bazı taraftarlar oyuncu için "Bu hareketinden sonra bizden uzak olsun" ifadeleri kullandığı görüldü.

ABDÜLKERİM'İN KARİYERİ

Konyaspor'un altyapısından yetişen 27 yaşınaki stoper Abdülkerim, ilk kez bir İstanbul takımında forma giyecek. Daha önce Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay formaları giyen Bardakçı, bugüne dek 116 maçta forma giyerken, 9 gol-8 asist'lik performans ortaya koydu. Dev kulüpleri peşine takan başarılı stoperin Konyaspor ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



