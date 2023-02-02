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Son dakika: Amir Hadziahmetovic'i Beşiktaş'a satan Konyaspor'dan yılın transferi: Isco! İkinci başkan duyurdu! 'Evet, görüşüyoruz!'

02.02.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, ara transfer döneminin açık olmasıyla birlikte flaş gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran ve Amir Hadziahmetovic'i de Beşiktaş'a gönderen arabam.com Konyaspor, yılın transfer bombasını patlatıyor. Yeşil - beyazlılar, son olarak Sevilla'da forma giyen ve şu anda bonservisi elinde olan Isco'yu renklerine bağlamak için büyük yol kat etti. İşte detaylar...

Son dakika: Amir Hadziahmetovic'i Beşiktaş'a satan Konyaspor'dan yılın transferi: Isco! İkinci başkan duyurdu! 'Evet, görüşüyoruz!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan artarak devam ederken, ara transfer döneminin de sonuna yaklaşılıyor. Kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler arasında görüşmeler devam ederken, flaş gelişmeler de yaşanıyor. Teknik direktör İlhan Palut ile yolları ayırdıktan sonra takımın başına Aleksandar Stanojevic'i getiren Konyaspor'dan flaş bir hamle geldi.

ISCO BOMBASI

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Orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'i Beşiktaş'a gönderen Konyaspor, Real Madrid’in eski futbolcusu Isco'yu transfer etmek için harekete geçti.

"EVET, GÖRÜŞÜYORUZ"

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Konyaspor Başkan Vekili Mehmet Akcan, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Isco ile görüşüyoruz. Transferi bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şansımız yüzde elli." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

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Bu sözler; Konyaspor taraftarlarını heyecanlandırırken, diğer futbolseverlerin de oldukça dikkatini çekti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Son olarak Sevilla'da top koşturan İspanyol futbolcu, kariyerinde Malaga ve Real Madrid formalarını da terletti. Sevilla ile sözleşmesi 21 Aralık 2022 tarihinde sona eren ve bu sezon 19 resmi maça çıkan Isco, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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