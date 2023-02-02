Son dakika: Amir Hadziahmetovic'i Beşiktaş'a satan Konyaspor'dan yılın transferi: Isco! İkinci başkan duyurdu! 'Evet, görüşüyoruz!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan artarak devam ederken, ara transfer döneminin de sonuna yaklaşılıyor. Kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler arasında görüşmeler devam ederken, flaş gelişmeler de yaşanıyor. Teknik direktör İlhan Palut ile yolları ayırdıktan sonra takımın başına Aleksandar Stanojevic'i getiren Konyaspor'dan flaş bir hamle geldi.

ISCO BOMBASI

Orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'i Beşiktaş'a gönderen Konyaspor, Real Madrid’in eski futbolcusu Isco'yu transfer etmek için harekete geçti.

"EVET, GÖRÜŞÜYORUZ"

Konyaspor Başkan Vekili Mehmet Akcan, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Isco ile görüşüyoruz. Transferi bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şansımız yüzde elli." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Bu sözler; Konyaspor taraftarlarını heyecanlandırırken, diğer futbolseverlerin de oldukça dikkatini çekti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Son olarak Sevilla'da top koşturan İspanyol futbolcu, kariyerinde Malaga ve Real Madrid formalarını da terletti. Sevilla ile sözleşmesi 21 Aralık 2022 tarihinde sona eren ve bu sezon 19 resmi maça çıkan Isco, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

