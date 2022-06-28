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Son dakika: Arda Turan'dan olay itiraflar! Canlı yayında Sergen Yalçın ve Beşiktaş sürprizini açıkladı...

28.06.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da önceki başkan Burak Elmas döneminde sözleşmesi uzatılan bu sezon sonunda kontratı sona eren Arda Turan, canlı yayında bombayı patlattı. Futbola devam edip etmeyeceği merak edilen tecrübeli futbolcu, geleceğiyle ilgili ilk kez konuştu. Arda Turan, Galatasaray'da kalacak mı? Arda Turan futbolu bıraktı mı? Tüm bu soruların cevapları haberimizde yer alıyor.

Son dakika: Arda Turan'dan olay itiraflar! Canlı yayında Sergen Yalçın ve Beşiktaş sürprizini açıkladı...
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim döneminde sözleşmesi 1 yıllığına uzatılan ve sezon sonunda kontratı sona eren Arda Turan'ın geleceği merak ediliyordu. Sarı - kırmızılı takımın kaptanlığını yapan Turan'ın Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belli oldu.

Galatasaray'a iki sezon önce geri dönen ve kaptanlık yapan Arda Turan, geride bıraktığımız sezonda yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre formasından uzak kalmıştı.

Sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte futbolseverlerin geleceğini merak ettiği 35 yaşındaki Turan, TV100 canlı yayınına konuk oldu.

Arda Turan, futbolculuk kariyerini sonlandırmayı düşündüğünü açıkladı.

"KARİYERİMİ DEVAM ETTİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

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Galatasaray'da kalamayacağını söyleyen Turan, "Şu anda Galatasaray'da oynamayacağım için futbol kariyerimi Katar'da, Dubai'de, Amerika'da oynayamayacağım sürece devam ettirmeyi düşünmüyorum. Süper Lig'de herhangi bir takımda oynamayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYORUM"

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Teknik direktör olacağını duyuran Arda Turan, "Teknik direktör olmak istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Ekibimi topluyorum." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A ÇAĞRILDIM"

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Sergen Yalçın'dan aldığı teklifi ilk kez açıklayan Arda, "Sergen Yalçın, benim sıkıntı yaşadığım günlerde 'Beşiktaş'a gelmek ister misin?' dedi. Ahmet Nur Çebi başkanımı çok severim. Emre Kocadağ canım, ciğerim gibidir." şeklinde konuştu.

"BARCELONA'YI ELEYEBİLİRDİK"

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Barcelona eşleşmesi hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, "Biz Barcelona'yı eleyebilirdik. Frankfurt'un oynadığını Galatasaray da oynadı. 15 dakika Ali Sami Yen'in enerjisi, at bakalım uzun topu, düşeni ikinci al, bir faul kazan. Atıyor musun, atmıyor musun Barcelona'ya golü?" dedi.

"MANCHESTER UNITED'A GİDİYORDUM"

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Barcelona'ya transferini anlatan Arda Turan, şu sözleri sarf etti;

"Barcelona için sponsor transferi dedikodusu yaptılar. Atletico Madrid ile 5 kupa kazanmışım, sponsor transferi diyorlar. Ben çok özel bir oyuncuydum. Zaten ondan 1 sene önce Manchester United'a gidiyordum."

"FATİH TERİM SÖYLEDİ"

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Fatih Terim'in kendisine söylediği sözleri ilk kez itiraf eden Turan, "Tarihin en iyi teknik direktörü olmak istiyorum. Fatih Terim, 'Beni bir tek sen geçebilirsin' dedi. Benim için bir hayali canlandırdı." diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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