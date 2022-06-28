Son dakika: Arda Turan'dan olay itiraflar! Canlı yayında Sergen Yalçın ve Beşiktaş sürprizini açıkladı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim döneminde sözleşmesi 1 yıllığına uzatılan ve sezon sonunda kontratı sona eren Arda Turan'ın geleceği merak ediliyordu. Sarı - kırmızılı takımın kaptanlığını yapan Turan'ın Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belli oldu.

Galatasaray'a iki sezon önce geri dönen ve kaptanlık yapan Arda Turan, geride bıraktığımız sezonda yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre formasından uzak kalmıştı.

Sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte futbolseverlerin geleceğini merak ettiği 35 yaşındaki Turan, TV100 canlı yayınına konuk oldu.

Arda Turan, futbolculuk kariyerini sonlandırmayı düşündüğünü açıkladı.

"KARİYERİMİ DEVAM ETTİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Galatasaray'da kalamayacağını söyleyen Turan, "Şu anda Galatasaray'da oynamayacağım için futbol kariyerimi Katar'da, Dubai'de, Amerika'da oynayamayacağım sürece devam ettirmeyi düşünmüyorum. Süper Lig'de herhangi bir takımda oynamayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYORUM"

Teknik direktör olacağını duyuran Arda Turan, "Teknik direktör olmak istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Ekibimi topluyorum." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A ÇAĞRILDIM"

Sergen Yalçın'dan aldığı teklifi ilk kez açıklayan Arda, "Sergen Yalçın, benim sıkıntı yaşadığım günlerde 'Beşiktaş'a gelmek ister misin?' dedi. Ahmet Nur Çebi başkanımı çok severim. Emre Kocadağ canım, ciğerim gibidir." şeklinde konuştu.

"BARCELONA'YI ELEYEBİLİRDİK"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Barcelona eşleşmesi hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, "Biz Barcelona'yı eleyebilirdik. Frankfurt'un oynadığını Galatasaray da oynadı. 15 dakika Ali Sami Yen'in enerjisi, at bakalım uzun topu, düşeni ikinci al, bir faul kazan. Atıyor musun, atmıyor musun Barcelona'ya golü?" dedi.

"MANCHESTER UNITED'A GİDİYORDUM"

Barcelona'ya transferini anlatan Arda Turan, şu sözleri sarf etti;

"Barcelona için sponsor transferi dedikodusu yaptılar. Atletico Madrid ile 5 kupa kazanmışım, sponsor transferi diyorlar. Ben çok özel bir oyuncuydum. Zaten ondan 1 sene önce Manchester United'a gidiyordum."

"FATİH TERİM SÖYLEDİ"

Fatih Terim'in kendisine söylediği sözleri ilk kez itiraf eden Turan, "Tarihin en iyi teknik direktörü olmak istiyorum. Fatih Terim, 'Beni bir tek sen geçebilirsin' dedi. Benim için bir hayali canlandırdı." diye konuştu.



