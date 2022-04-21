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Son dakika: Arda Turan'ın kazancı dudak uçuklattı! Yalnızca 289 dakikada...

21.04.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefi olan Arda Turan'ın kazancı ortaya çıktı. Bu sezon takımda sadece 289 süre alabilen tecrübeli oyuncu konuşulmaya devam ediyor. Sezon sonunda futbolu bırakacağı konuşulan tecrübeli oyuncunun kazancının ortaya çıkmasının ardından taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Son dakika: Arda Turan'ın kazancı dudak uçuklattı! Yalnızca 289 dakikada...
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri... Süper Lig'de bu sezon kötü bir grafik çizen Galatasaray tarihinin en kötü yıllarını geçiriyor. Sahasında küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'la karşılaşan sarı-kırmızılılar maçtan 2-0 galip ayrıldı. Maçta yedekler arasında yer alan Arda Turan konuşulmaya devam ediyor...

GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

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Bu sezon sakatlıklardan ötürü formasından uzun süre ayrı kalan Arda, Fenerbahçe maçının son dakikalarında oyuna dahil oldu. Torrent'in son dakikalarda şans verdiği Arda Turan, sarı lacivertliler karşısında etkili olamazken görüntüsü dikkat çekiciydi. Sosyal medyada Arda'nın oyuna alınmasını eleştiren sarı kırmızılı taraftarlar, 35 yaşındaki oyuncunun aldığı kilolara ve beyazlayan sakallarına dikkat çekti. Yıldız oyuncunun eski formunun çok uzağında kaldığı yorumları yapılırken kilo aldığı yönünde paylaşımlar yapıldı.

ARDA TURAN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

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Arda Turan, 2020'nin yazında geri döndüğü Galatasaray'da bir türlü isteneni veremedi. Sezon başından bu yana sergilediği başarısız performans ile tepki çeken tecrübeli oyuncu bu sezon sakatlığı yüzünden tam 35 maçı kaçırdı.

289 DAKİKADA 8 MİLYON TL!

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Star Gazetesi'nin haberine göre; sakatlıklardan bir türlü belini doğrultamayan ve yalnızca 289 dakika süre alan Arda Turan'ın Galatasaray'a faturası ise ağır oldu. Galatasaray'da bu sezon sakatlığı yüzünden 35 maçı kaçıran Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla aldığı kısa sürede de beklentilerin altında kaldı. Başarısız performansı ile sık sık tartışma konusu olan Arda Turan'ın Galatasaray'a maliyeti ise yıllık 8 milyon TL oldu.

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Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan son dakika haberi
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