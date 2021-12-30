Son dakika... Atiba varsa sorun yok! Beşiktaş, Altay'ı yenerek kupada üst tura yükseldi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Beşiktaş, Altay'ı konuk etti. Kritik müsabaka Vodafone Park'ta oynandı. Mücadelede Ali Şansalan görev yaptı. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ile Emin Tuğral üstlendi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıya daha tempolu başlayan iki takım net pozisyonlardan yararlanamadı. Dakikalar 61'i gösterirken topu ağlara gönderen isim Beşiktaş'ta Atiba oldu ve Siyah-Beyazlıları 1-0 öne geçirdi. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve Beşiktaş kupada bir üst tura yükseldi.

ATIBA VARSA SORUN YOK

Beşiktaş'ın dinamosu Atiba yine sahneye çıktı ve takımının maçı kazanmasına büyük rol oynadı.

BEŞİKTAŞ'TA 4 DEĞİŞİKLİK

Altay'ı konuk eden Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maça göre 4 farklı isimle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli, İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic ve Cyle Larin'i Altay karşısında yedek soyundurdu.

Kamp kadrosunda yer alan Domagoj Vida ise Altay maçı kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezası nedeniyle İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında oynayamayan Valentin Rosier, Altay maçında Rıdvan Yılmaz'ın yerine ilk 11'de şans buldu.

Vida'nın yokluğunda savunmanın göbeğinde Serdar Saatçı'yı görevlendiren Karaveli, sol kanatta ise Güven Yalçın'a forma verdi.

Karaveli, Pjanic'in yerine ise kupa mücadelesinde Atiba Hutchinson'ı sahaya sürdü.

ALEX TEIXEIRA KADRODA

Beşiktaş'ın ligde GZT Giresunspor ile oynadığı maçın ardından gerçekleştirilen kontrollerde sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanan Alex Teixeira, Altay maçına yedekler arasında başladı.

Sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile deplasmanda oynanan karşılaşmada forma giyemeyen Teixeira, bu nedenle ligdeki Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor maçlarını da kaçırmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Emre Bilgin, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Welinton ve Kenan Karaman, yedekler arasında yer aldı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Son kupa şampiyonu Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı maça taraftarları ilgi göstermedi.

Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken karşılaşmayı beş bine yakın taraftar izledi.

MUSTAFA DENİZLİ VE ÖNDER KARAVELİ'DEN SAMİMİ FOTOĞRAF

Maç başında Mustafa Denizli'ye hoş geldin demek için yanına giden Önder Karaveli, samimi fotoğrafların ortaya çıkmasında vesile oldu.

NECIP UYSAL TRİBÜNDE

Beşiktaş'ta kadroda bulunmayan Necip Uysal, tribünlerde maçı takip etti.

GÜVEN YALÇIN'A ÖZEL PANKART

Beşiktaş taraftarı Altay maçından önce Güven Yalçın'ın pankartını tribünlere astı.

