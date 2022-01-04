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Son dakika: Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Sosyal medyadan herkese cevap verdi

04.01.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasarah haberleri... Galatasaray'da son günlerde Burak Elmas arasında gerilim olduğu ve görevi bırakacağı iddia edilen Fatih Terim, sosyal medyadan yaptığı açıklamada hakkında çıkan söylentileri yalanladı. Terim, "Yönetim Kurulumuzun göstereceği sabır ve insiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Sosyal medyadan herkese cevap verdi

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim arasında yaşanan olaylarla ilgili çıkan dedikodulara tecrübeli çalıştırıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Sosyal medyada çıkan Fatih Terim ile Burak Elmas'ın toplantıda tartıştığı ve takımdan ayrılmak için karar verdiği iddialarına net bir cevap vererek görevine devam edeceğini açıkladı. Fatih Terim'in bu açıklamasına kısa süre içinde binlerce beğeni geldi.

"HABERLERİ TAKİP EDİYORUM"

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Son günlerde hakkımda yapılan haberleri, belli planlar dahilinde oluşturulan dedikodu içerikli paylaşımları büyük bir dikkatle takip ediyorum. Biliyorum ki; Fatih Terim ile Galatasaray isminin yan yana gelmesinden duyulan rahatsızlık yeni değil.Her sezonun belli bölümlerinde, mevsimsel olarak kendisini tekrar eden benzer içerikli saldırılara karşı artık çok daha hazırlıklı olduğumun da ayrıca bilinmesini isterim.

"GEREĞİNE YAPACAK KADAR..."

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Sezonun bu bölümünde geldiğimiz noktada arzu ettiğimiz pozisyonda olmadığımız bir gerçek. Bunun sorumluluğu bir kişiye ait ise, o benim ve yapılan tüm gelecek planının Galatasaray'a zarar verdiğini, bir noktada tıkanıklık gösterdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım.

"YOLUN SONUNDAKİ IŞIĞA GÜVENİYORUM"

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Takımımıza, çıktığımız yolun sonundaki ışığa güveniyorum. Bugün gelmeyen sonuçların bize döneceğini de biliyorum. Galatasaray ile Türkiye'deki tüm kupaları kazanma sevincini yaşayan, birçok ilki ve benzersiz başarıyı kendi kulübünde tadan, Avrupa'da çıtayı hep en yukarıya koyan bir teknik direktör olarak, kariyerimin bu dönemindeki en önemli hedefim; rakamsal olarak bir fazla kupa kazanmak veya daha önce elde edilen başarıları tekrar yaşatmaktan öte, arkamda önemli bir jenerasyon ve futbol mirası bırakabilmektir.

"GAYRETLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

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Burak Elmas ile tartıştığı ve görevi bırakacağı konuşulan Terim yaptığı açıklamada, "Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun göstereceği sabır ve insiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim." dedi.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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