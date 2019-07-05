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SON DAKİKA | Beşiktaş, Cyle Larin'i Zulte Waregem'e kiraladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.07.2019 19:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Kanadalı golcüsü Cyle Larin'in 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla bir yıllığına Zulte Waregem'e kiralandığını açıkladı.

SON DAKİKA | Beşiktaş, Cyle Larin'i Zulte Waregem'e kiraladı

Beşiktaş, Kanadalı oyuncu Cyle Larin'in Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'e kiralandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Cyle Christopher Larin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Belçika takımlarından SV Zulte Waregem'e kiralanmıştır. SV Zulte Waregem ile yapılan anlaşmaya göre, kulübün oyuncuyu sezon sonunda 2.500.000 Euro bedelle satın alma opsiyonu bulunmaktadır" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Cyle Larin Zulte Waregem

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