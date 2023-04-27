SON DAKİKA: Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ligde zirvenin sahibi Galatasaray, 32'inci hafta mücadelesinde kritik mücadelede ezeli rakiplerinden Beşiktaş'a konuk olacak.

HEDEF 3 PUAN

Zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen Beşiktaş mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak isterken, konuk ekip Galatasaray'da kazanarak liderliğini perçinlemek istiyor.

DEV MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

İki ekipte zorlu mücadelenin çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, derbide hangi hakemin düdük çalacağı merakla bekleniyordu. TFF'den yapılan açıklamayla dev derbinin hakemi belli oldu. Buna göre kritik mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak.

"DİJİTAL ATAMA İLE BELİRLENMİŞTİR"

Derbinin hakemini 'algoritma' belirledi. MHK'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." dedi.

ALİ ŞANSALAN'IN BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY KARNESİ

Ali Şansalan yönetiminde 13 maça çıkan Beşiktaş bu mücadelelerden 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, Şansalan'ın düdük çaldığı 12 maçta Galatasaray 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

