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  4. Son dakika: Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmayan Güven Yalçın'ın yeni takımı resmen belli oldu!

Son dakika: Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmayan Güven Yalçın'ın yeni takımı resmen belli oldu!

21.07.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2018 yılında geldiği Beşiktaş'tan 2021/22 sezonunun sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından ayrılma kararı alan Güven Yalçın'ın yeni adresi belli oldu. Siyah - beyazlı formayla 101 maça çıkan ve 20 gol - 7 asistlik bir performans sergileyen Yalçın, gelecek sezon İtalya Serie B'de boy gösterecek...

Son dakika: Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmayan Güven Yalçın'ın yeni takımı resmen belli oldu!

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta sözleşmesinin sonuna gelen bazı oyuncular ile yollar ayrılmıştı. Siyah - beyazlılara 2018 yılında gelen Güven Yalçın'ın hangi takıma gideceği merakla beklenirken, bu konu resmiyete kavuştu...

Beşiktaş ile biten sözleşmesinin ardından takımdan ayrılık kararı alan Güven Yalçın'ın yeni takımı resmen belli oldu.

RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZAYI ATTI

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Daha önce İtalya Ligi Serie A'da Lecce forması giymiş olan 23 yaşındaki futbolcu, bu kez Serie B takımlarından Genoa ile resmi sözleşme imzaladı.

KAMPA KATILDI

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Güven Yalçın, imzasının ardından Genoa'nın Avusturya kampına katıldı.

BEŞİKTAŞ İLE 3 KUPA

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Beşiktaş kariyerinde 101 resmi maça çıkan Güven Yalçın; 20 gol - 7 asistlik bir performans gösterirken, 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.


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