SON DAKİKA! Beşiktaş'ta Gary Medel Bologna yolcusu

Beşiktaş, Ricardo Quaresma'dan sonra Gary Medel ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
beIN Sports, Beşiktaş'ın Gary Medel'in transferi için Bologna ile prensipte anlaştığını duyurdu.
Yusuf Yazıcı'nın yanına dünyaca ünlü yıldız
Kartal yara sardı
Vodafone Park'ta Emine Bulut unutulmadı
G.Saray'ın forma sponsoru belli oldu
İşte F.Bahçe'nin görüştüğü yıldız isim
Torres futbolu bıraktı
Diagne'ye çılgın teklif!
Lozano resmen Napoli'de!
Milli yıldızdan F.Bahçe ve G.Saray itirafı
F.Bahçe'den Real Madrid'e gidiyor!
'Ekuban, Allah'ına kurban'
Karaman sonuçtan memnun
Schalke, Türk yıldızı profesyonel yaptı
Erdem Özgenç imzayı attı
Okuyucu Yorumları 4 yorum