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SON DAKİKA! Beşiktaş'ta Gary Medel Bologna yolcusu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.08.2019 22:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Gary Medel'in Bologna'ya satışı için prensip anlaşmasına vardı.

SON DAKİKA! Beşiktaş'ta Gary Medel Bologna yolcusu

Beşiktaş, Ricardo Quaresma'dan sonra Gary Medel ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

beIN Sports, Beşiktaş'ın Gary Medel'in transferi için Bologna ile prensipte anlaştığını duyurdu.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sat başkan sat takımda top oynayan kalmıycak gelenler gidenleri aratıyor 5 yıl şampiyon olacak kadroyu Bi bozdun rakipleri sevindirdin Bi bizi sevindiremedin
buyuk kayip olacak besiktas icin
gayet güzel olur. gözü gitmedeydi zaten
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