Son dakika: Beşiktaş'ta ikinci Ayhan Akman vakası gerçekleşebilir! Oğuzhan Özyakup, Galatasaray'a...

Son dakika haberleri: Yeni başkanın ve teknik direktörün kim olacağı konusundaki belirsizlik sürse de Galatasaray'da transfer temasları devam ediyor. Orta sahaya önemli takviyeler yapması beklenen Sarı-Kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi. Uzun yıllardır Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

KARAR KONGRE SONRASI

Formdan düşen ancak bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcu hakkındaki son karar, Sarı-Kırmızılı kulübün 11 Haziran'da gerçekleşecek olan kongresinden sonra verilecek. Özellikle geride bıraktığımız sezonda forma şansı bulmakta çok zorlanan Oğuzhan, 17 maçta sadece 819 dakika şans bulabildi ve toplamda 1 asist yaptı.

BAŞAKŞEHİR, KARAGÜMRÜK, HATAY

Bu arada Galatasaray'a önerilen Oğuzhan'ın, Başakşehir, Karagümrük ve Hatay'la da transfer görüşmesi yaptığı gelen haberler arasında.

AYHAN AKMAN GİBİ OLABİLİR Mİ?

Oğuzhan Özyakup ve Ayhan Akman... İkisi de Beşiktaş'ın çok önemli iki ismiydi. Oğuzhan, Beşiktaş'ın uzun yıllar kaptanlığını yapmış; Ayhan ise 1998'de Gaziantep'ten 6,5 milyon euro bonservis ödenerek transfer edilmişti. Fakat Ayhan Akman, Galatasaray'a transfer oldu ve eski futbolcu, futbola 11 yıl formasını giydiği sarı-kırmızılılarda veda etti. Şimdi de benzer durumun Oğuzhan Özyakup için söz konusu olduğu yüksek sesle dile getiriliyor.

