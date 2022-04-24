Son dakika: Beşiktaş takımı Galatasaray'dan kuruyor! Gedson Fernandes'ten sonra...

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş bu sezon beklentilerin altında kalarak kötü bir sezon geçirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi bu bağlamda önümüzdeki sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Yaz transfer döneminde takımın gol yollarındaki sorununu çözmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, Gedson Fernandes'in ardından bir eski Galatasaraylıya daha yöneldi.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE GEDSON'U İSTEDİLER

Ara transfer sezonu boyunca Galatasaray, eski oyuncusu Gedson Fernandes ile ilgilenmiş, oyuncunun Benfica'dan kiralanması konusunda yoğun mesai harcamıştı. Yabancı sınırı ve ekonomik engellerden dolayı transfer bir türlü gerçekleşememiş ve Sarı-Kırmızılılar oyuncudan vazgeçme noktasına gelmişti.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ GEDSON TRANSFERİ BİTTİ

Galatasaray'ın transferi noktalayamadığı anda Beşiktaş devreye girerek, Portekiz ekibi Benfica ile gelecek sezon için anlaşma sağladı ve oyuncunun 6 aylığına kiralanması için Rizespor'u önerdi. Benfica ile Karadeniz ekibi anlaşınca Gedson, Rize yolcusu oldu. Beşiktaş'ın bu hamlesi Türk spor gündemine bomba gibi düşerken Cimbom taraftarı yönetime tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ BİR CİMBOMLU'YA DAHA KANCA TAKTI

Beşiktaş, Cyle Larin ile yaşadığı sözleşme krizinin ardından, oyuncunun takımdan ayrılması durumunda alternatif oluşturmak için çalışmalarına başladı. Bu noktada Süper Lig'i tanıyan ve etkinliğini kanıtlamış bir oyuncuya yönelen Kara Kartal, Akşam'ın haberine göre Gedson gibi yine eski bir Galatasaraylı Henry Onyekuru'yu listesine aldı. Haberde yer alan bilgilere göre Beşiktaş, Onyekuru için girişimlere başlarken, transferi bitirmek için yeni teknik direktör Valerien Ismael'in onayını bekliyor. Ismael'in onay vermesi durumunda Siyah-Beyazlılar, Onyekuru'nun kulübü Olympiakos ile görüşmelerine hız katacak.



