Son dakika: Süper Lig'den dünya devine gidiyor! 236 milyon...

Son dakika haberleri: Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile birlikte başka bir oyun sistemine dönen Beşiktaş, son 2 haftadaki performansıyla taraftarlarından beğeni toplamıştı. Siyah - beyazlıların genç file bekçisi Ersin Destanoğlu ise geçen sezondan itibaren yakaladığı çıkışla Beşiktaş'ın vazgeçilmezleri arasında yer almıştı.

Beşiktaş'ın öz kaynak düzeninden yetişip 21 yaşında 3 kupa birden kaldıran Ersin Destanoğlu, genç yaşında elde ettiği başarı ve istikrarlı görüntüyle transfer döneminin gözdesi olmuştu.

AYRILIK İHTİMALİ YÜKSEK

Geçen sezon yönetimin ayrılığına olumlu bakmadığı genç kaleciyle, sözleşme uzatma görüşmeleri devam etse de imza atılsa bile sezon sonunda ayrılık ihtimali oldukça güçlü gözüküyor.

15 MİLYON EURO

Fanatik'in haberine göre; Ersin için Beşiktaş Yönetimi, istediği bonservis bedelini belirledi. Buna göre yönetim, sezon sonunda Ersin Destanoğlu’nu almak isteyecek taliplerinden 10-15 milyon euro (236 milyon TL) bandında bir bonservis talep edecek.

AJAX İSTİYOR

Öte yandan Ersin Destanoğlu'nu Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın istediği ve Beşiktaş Yönetimi ile temasa geçtiği öğrenildi.

AVRUPA HEDEFİ VAR

Geçen sezon yaptığı açıklamalarda gelecek planlarıyla ilgili olarak net konuşan Ersin, Avrupa hedefinin olduğunu şekilde belirtmişti. Sezon sonunda Ersin’in ayrılığı halinde Beşiktaş’ın, yoluna Mert Günok, Utku Yuvakuran ve Emre Bilgin üçlüsüyle devam etmesi bekleniyor.



