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Son dakika: Beşiktaş'tan ikinci 'Gedson Fernandes' çıkarması! Henry Onyekuru adım adım geliyor...

24.06.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonda mücadele ettiği kulvarlarda gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, yeni sezonda teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefliyor. Fransız çalıştırıcının raporu doğrultusunda sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın yürüttüğü transfer çalışmalarında flaş bir isim gündeme geldi. Gedson transferiyle dikkat çeken siyah - beyazlılar daha önce Galatasaray'da oynamış olan Onyekuru için hamle yaptı.

Son dakika: Beşiktaş'tan ikinci 'Gedson Fernandes' çıkarması! Henry Onyekuru adım adım geliyor...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in sistemine uygun oyuncuların transferleri için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Gedson Fernandes ve Romain Saiss isimleri resmen açıklanmıştı. Siyah - beyazlıların peşinde olduğu öğrenilen bir isim daha ortaya çıktı...

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Beşiktaş, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Cyle Larin'in yerini doldurmak için Yunanistan devi Olympiakos'tan ayrılmaya karar veren Henry Onyekuru'yu gündemine aldı. Siyah - beyazlı yönetim, sözleşmesi devam eden Nijeryalı futbolcu için girişimlerini sürdürüyor.

VALERIEN ISMAEL ONAYLADI

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Larin'in yerine kanada daha dinamik ve savunma arkasını rahatsız edecek profilde bir oyuncu isteyen Valerien Ismael'e, Onyekuru ismi önerilmişti. Kanatları daha etkili kullanmak isteyen genç çalıştırıcı, daha önce Galatasaray forması giyen başarılı oyuncuya onay verdi. Yönetim de yıldız isim için operasyon başlattı.

ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ

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Bir süredir Onyekuru için görüşme halinde olan siyah - beyazlıların transferde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.

4.5 MİLYON EURO

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Sezon başında Olympiakos'a 4.5 milyon euro bonservisle transfer olan Nijeryalı futbolcu ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANABİLİR

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Beşiktaş'ın transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor. Yunanistan'da mutlu olmayan Onyekuru, Olympiakos'tan ayrılmaya ve yeniden Türkiye'de sahaya çıkmaya son derece sıcak bakıyor.


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