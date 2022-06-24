Son dakika: Beşiktaş'tan ikinci 'Gedson Fernandes' çıkarması! Henry Onyekuru adım adım geliyor...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in sistemine uygun oyuncuların transferleri için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Gedson Fernandes ve Romain Saiss isimleri resmen açıklanmıştı. Siyah - beyazlıların peşinde olduğu öğrenilen bir isim daha ortaya çıktı...

Beşiktaş, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Cyle Larin'in yerini doldurmak için Yunanistan devi Olympiakos'tan ayrılmaya karar veren Henry Onyekuru'yu gündemine aldı. Siyah - beyazlı yönetim, sözleşmesi devam eden Nijeryalı futbolcu için girişimlerini sürdürüyor.

VALERIEN ISMAEL ONAYLADI

Larin'in yerine kanada daha dinamik ve savunma arkasını rahatsız edecek profilde bir oyuncu isteyen Valerien Ismael'e, Onyekuru ismi önerilmişti. Kanatları daha etkili kullanmak isteyen genç çalıştırıcı, daha önce Galatasaray forması giyen başarılı oyuncuya onay verdi. Yönetim de yıldız isim için operasyon başlattı.

ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ

Bir süredir Onyekuru için görüşme halinde olan siyah - beyazlıların transferde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.

4.5 MİLYON EURO

Sezon başında Olympiakos'a 4.5 milyon euro bonservisle transfer olan Nijeryalı futbolcu ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANABİLİR

Beşiktaş'ın transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor. Yunanistan'da mutlu olmayan Onyekuru, Olympiakos'tan ayrılmaya ve yeniden Türkiye'de sahaya çıkmaya son derece sıcak bakıyor.



