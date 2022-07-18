Son dakika: Beşiktaş taraftarını şoke eden olay! Yıldız futbolcu 3 ay sahalardan uzak kalabilir...

Son dakika haberleri: 2022/23 sezonuna hazırlanan ve Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon öncesinde üç hazırlık maçına çıkan siyah - beyazlılar, bu karşılaşmalardan iki galibiyet ve bir beraberlik almıştı. Yaptığı transferlerle taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş'a yıldız futbolcusundan kötü haber geldi.

KAPTANLIK BANDINI TAKMIŞTI

Beşiktaş'a iki sezon önce transfer olan ve bir kez şampiyonluk sevinci yaşayan Josef de Souza, bu sezon başında kaptanlık bandını koluna takmıştı.

CAMİADA MORALLERİ BOZAN GELİŞME

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah - beyazlı ekipte Brezilyalı futbolcu için ortaya çıkan rapor camiada moralleri bozdu.

TEDAVİDEN SONUÇ ALINAMADI

TRT Spor'un haberine göre; Dizinde sıvı birikmesi olan Josef de Souza'nın fizyoterapi tedavisinden sonuç alınamadı.

UZUN SÜRE UZAK KALABİLİR

Haberde başarılı futbolcunun ameliyatının gündemde olduğu ve bıçak altına yatması halinde 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Yaşanan bu gelişme sonrasında taraftarlar, sosyal medyada üzüntülerini dile getirdiler.

