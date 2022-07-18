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  4. Son dakika: Beşiktaş taraftarını şoke eden olay! Yıldız futbolcu 3 ay sahalardan uzak kalabilir...

Son dakika: Beşiktaş taraftarını şoke eden olay! Yıldız futbolcu 3 ay sahalardan uzak kalabilir...

18.07.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta yapılan transferlerle oluşan olumlu hava, sakatlık haberiyle tersine döndü. Siyah - beyazlılarda takım kaptanlarından Josef de Souza için gündeme gelen haber moralleri bozdu. Brezilyalı futbolcunun dizindeki sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

Son dakika: Beşiktaş taraftarını şoke eden olay! Yıldız futbolcu 3 ay sahalardan uzak kalabilir...
Josef De Souza

Josef De Souza

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri: 2022/23 sezonuna hazırlanan ve Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon öncesinde üç hazırlık maçına çıkan siyah - beyazlılar, bu karşılaşmalardan iki galibiyet ve bir beraberlik almıştı. Yaptığı transferlerle taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş'a yıldız futbolcusundan kötü haber geldi.

KAPTANLIK BANDINI TAKMIŞTI

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Beşiktaş'a iki sezon önce transfer olan ve bir kez şampiyonluk sevinci yaşayan Josef de Souza, bu sezon başında kaptanlık bandını koluna takmıştı.

CAMİADA MORALLERİ BOZAN GELİŞME

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah - beyazlı ekipte Brezilyalı futbolcu için ortaya çıkan rapor camiada moralleri bozdu.

TEDAVİDEN SONUÇ ALINAMADI

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TRT Spor'un haberine göre; Dizinde sıvı birikmesi olan Josef de Souza'nın fizyoterapi tedavisinden sonuç alınamadı.

UZUN SÜRE UZAK KALABİLİR

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Haberde başarılı futbolcunun ameliyatının gündemde olduğu ve bıçak altına yatması halinde 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Yaşanan bu gelişme sonrasında taraftarlar, sosyal medyada üzüntülerini dile getirdiler.

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