Son dakika: Beşiktaş transferi açıkladı! Jackson Muleka resmen Kartal...

Son dakika haberleri: Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen Beşiktaş çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst’u kadrosuna katan siyah - beyazlı ekip, bir transferi daha resmen bitirdi.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da geçiren ve performansıyla dikkat çeken Jackson Muleka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

BONSERVİSİ VE SÖZLEŞMESİ

Siyah - beyazlılardan KAP'a yapılan bildirimde oyuncuyla 5 yıllık anlaşmaya varıldığı ve Standard Liege'e 3.35 milyon euro ödeneceği duyuruldu. Beşiktaş, Muleka'ya ise her sezon 1 milyon euro ödeyecek.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI;

Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır.



