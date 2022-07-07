SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Beşiktaş transferi açıkladı! Jackson Muleka resmen Kartal...

Son dakika: Beşiktaş transferi açıkladı! Jackson Muleka resmen Kartal...

07.07.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri: Jackson Muleka resmen Beşiktaş'ta! Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde devam eden Beşiktaş transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Siyah-Beyazlı ekip Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst’un ardından bir ismi daha renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren Jackson Muleka, Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah - beyazlılar, anlaşmayı KAP'a bildirdi.

Son dakika: Beşiktaş transferi açıkladı! Jackson Muleka resmen Kartal...

Son dakika haberleri: Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen Beşiktaş çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst’u kadrosuna katan siyah - beyazlı ekip, bir transferi daha resmen bitirdi.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da geçiren ve performansıyla dikkat çeken Jackson Muleka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

BONSERVİSİ VE SÖZLEŞMESİ

FRNn0Z8WYAAj_By

Siyah - beyazlılardan KAP'a yapılan bildirimde oyuncuyla 5 yıllık anlaşmaya varıldığı ve Standard Liege'e 3.35 milyon euro ödeneceği duyuruldu. Beşiktaş, Muleka'ya ise her sezon 1 milyon euro ödeyecek.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI;

aa_27592951-1656509978

Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
Beşiktaş ve Galatasaray kahrolacak!Beşiktaş ve Galatasaray kahrolacak!
Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...
Anahtar Kelimeler:
transfer beşiktaş son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…

Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…

Kameralar önünde yaşandı! İmamoğlu ile Arısoy arasında tartışma

Kameralar önünde yaşandı! İmamoğlu ile Arısoy arasında tartışma

Buruk'u çıldırttı! O ismi kampa almadı

Buruk'u çıldırttı! O ismi kampa almadı

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

G.Saray'ın transferini paylaştı! 'Admin sinyali verdi'

G.Saray'ın transferini paylaştı! 'Admin sinyali verdi'

Jesus'a resti çekti! 'Ayrılmak istiyorum'

Jesus'a resti çekti! 'Ayrılmak istiyorum'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Seçimi kazanmak istedi! Kumda amuda kalkıp twerk yaptı

Seçimi kazanmak istedi! Kumda amuda kalkıp twerk yaptı

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.