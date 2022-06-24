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SON DAKİKA: Beşiktaş Wout Weghorst’la anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

24.06.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Romain Saiss ve Gedson Fernandes transferlerini resmi olarak açıklayan Beşiktaş transferde hız kesmiyor. Birçok isimle temas halinde olan Siyah-Beyazlı ekip özellikle gol yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmak isterken liste başı isimlerden olan Wout Weghort'tan Beşiktaş'a olumlu yanıt geldiği öğrenildi. İşte anlaşma şartları ve transfere dair detaylar...

SON DAKİKA: Beşiktaş Wout Weghorst’la anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Burnley
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Yeni sezonda Valerien Ismael ile yakaladığı olumlu havayı sürdürmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olarak ön plana çıkan Siyah-Beyazlılar, şu ana kadar Saisss ve Gedson Fernandes transferlerini resmi olarak duyururken listede bulunan isimlerden olan Weghorst transferinde de iyi haber geldi.

OLUMLU DÖNÜŞ YAPTI!

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Beşiktaş'ın kendisi ile olan ilgisini bilen 29 yaşındaki golcü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'Aileme danışacağım' diyerek Beşiktaş'tan ek süre istemişti. Alınan bilgiye göre; Hollandalı oyuncu Siyah-Beyazlı kulübe olumlu yönde dönüş yaptı.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

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Kara Kartal yeni golcüsünü 1 yıl kiralık olarak kadroya katarken, oyuncunun kulübü Burnley'e herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecekken, Siyah-Beyazlı yönetimin oyuncuyu 2.7 milyon Euro yıllık ücret karşılığında ikna etmeyi başardığı öğrenildi.

ÇEBİ REST ÇEKMİŞTİ!

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasında Wout Weghorst'a deyim yerindeyse resti çekmişti. Çebi henüz Beşiktaş'a dönüş yapmayan Weghorst için, "Başka bir golcüyle anlaşmazsak onunla anlaşabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

ISMAEL'DEN İKNA TURU

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Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de Hollandalı golcüyle görüntülü görüşme yapmıştı. Ismael futbolcuya, "Buraya gelirsen Mario Gomez gibi gol kralı olursun" ifadelerini kullanmıştı.

WOUT WEGHORST KİMDİR?

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Wout François Maria Weghorst (d. 7 Ağustos 1992, Borne), forvet pozisyonunda görev yapan Hollandalı millî futbolcu, Premier League takımlarından Burnley'de forma giymektedir.

Borne'de doğan Weghorst, yerel kulüplerde forma giydikten sonra Willem II'nin altyapısına dahil oldu. Ancak A takım ile forma giyemeden Emmen'e transfer oldu. Weghorst, Hollanda U-21 takımıyla ilk ve tek maçına 14 Ekim 2014'te Portekiz U-21 takımına karşı çıktı ve 1 gol atmayı başardı.

Hollanda millî futbol takımıyla ilk maçına 23 Mart 2018'de İngiltere'ye karşı çıktı.


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