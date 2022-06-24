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  4. SON DAKİKA: Brezilyalı eski futbolcudan itiraf! 'Biseksüelim'

SON DAKİKA: Brezilyalı eski futbolcudan itiraf! 'Biseksüelim'

24.06.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Geçtiğimiz yıl Brezilya ekiplerinden Noroeste kulübünde kariyerini noktalayan, Brezilya'da uzun yıllar farklı kulüplerde top koşturan 39 yaşındaki eski futbolcu Richarlyson flaş bir itirafta bulundu. Futbolculuk günlerinin ardından kariyerine Brezilya'da yorumcu olarak devam eden Brezilyalı eski orta saha biseksüel olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Brezilyalı eski futbolcudan itiraf! 'Biseksüelim'

Futbol kariyerine Brezilya ekibi Ituano'da başlayan ve sonrasında Sao Paulo, Atletico Mineiro, Chapecoense ve birçok farklı kulüpte top koşturduktan sonra geçtiğimiz yıl aktif futbol kariyerine nokta koyan 39 yaşındaki orta saha oyuncusu Richarlyson verdiği bir röportajda dikkat çeken bir itirafta bulundu.

BİSEKSÜEL OLDUĞUNU AÇIKLADI!

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Sao Paulo formasıyla birçok kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve şu sıralar yorumculuk yapan Richarlyson, biseksüel olduğunu itiraf etti.

Richarlyson yaptığı açıklamada "Hayatım boyunca eşcinsel olup olmadığım soruldu. Bir erkekle ilişkim oldu, bir kadınla da ilişkim oldu." dedi.

"NE OLMUŞ YANİ?"

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Brezilyalı eski futbolcu açıklamasında "Biliyorum yakında haberler çıkacak 'Richarlyson biseksüel' 'Bunu hayal bile edemezdim' diyecekler. İnsanım, normalim, isteklerim ve arzularım var. Bir erkekle de çıktım, bir kadınla da çıktım ne olmuş yani?" ifadelerini kullandı.

39 yaşındaki eski futbolcunun bu itirafları Brezilya basınında geniş yankı buldu.


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