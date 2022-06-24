SON DAKİKA: Brezilyalı eski futbolcudan itiraf! 'Biseksüelim'

Futbol kariyerine Brezilya ekibi Ituano'da başlayan ve sonrasında Sao Paulo, Atletico Mineiro, Chapecoense ve birçok farklı kulüpte top koşturduktan sonra geçtiğimiz yıl aktif futbol kariyerine nokta koyan 39 yaşındaki orta saha oyuncusu Richarlyson verdiği bir röportajda dikkat çeken bir itirafta bulundu.

BİSEKSÜEL OLDUĞUNU AÇIKLADI!

Sao Paulo formasıyla birçok kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve şu sıralar yorumculuk yapan Richarlyson, biseksüel olduğunu itiraf etti.

Richarlyson yaptığı açıklamada "Hayatım boyunca eşcinsel olup olmadığım soruldu. Bir erkekle ilişkim oldu, bir kadınla da ilişkim oldu." dedi.

"NE OLMUŞ YANİ?"

Brezilyalı eski futbolcu açıklamasında "Biliyorum yakında haberler çıkacak 'Richarlyson biseksüel' 'Bunu hayal bile edemezdim' diyecekler. İnsanım, normalim, isteklerim ve arzularım var. Bir erkekle de çıktım, bir kadınla da çıktım ne olmuş yani?" ifadelerini kullandı.

39 yaşındaki eski futbolcunun bu itirafları Brezilya basınında geniş yankı buldu.



